نجم ليفربول "فيرمينو" يبلغ كلوب بقرار رحيله نهاية الموسم الحالي



وجه البرازيلي روبرت فيرمينو، نجم فريق ليفربول، صدمة لمديره الفني الألماني يورجن كلوب، اليوم الجمعة.



وحسب فلوريان بليتينبيرج، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن البرازيلي روبرتو فيرمينو أبلغ يورجن كلوب، اليوم الجمعة، عدم تجديد عقده ورحيله عن ليفربول نهاية الموسم الجاري. وأوضح "أن فيرمينو لم يحدد وجهته الجديدة حتى الآن".



ولُقب الثلاثي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني بمثلث الرعب في ليفربول خلال الفترة من 2017-2018 حتى 2021-2022، لكن ساديو ماني رحل إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي، وبات الضلع الثاني على أعتاب الرحيل.



المهاجم البرازيلي انضم إلى ليفربول في يونيو 2015، وأسهم في تتويج الفريق بلقبي دوري الأبطال والدوري الممتاز، وكأسي الاتحاد والرابطة الإنكليزية، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.



وخاض مع الفريق 353 مباراة، مسجلاً مائة وسبعة أهداف، ومقدماً سبعين تمريرة حاسمة. وقد تردد أن مدرب ليفربول يورغن كلوب كان يرغب في بقاء فيرمينو مع الفريق، لكن اللاعب البرازيلي قرر المغادرة في نهاية المطاف.