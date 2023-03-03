«خيانة زوجية أثناء أجازة دبي وطلب طلاق» .. إتهام «أشرف الحكيمي» بالإغتصاب

الشارقة - اميمة ياسر - بينما كانت تقضي إجازة مع طفليها في دبي، يبدو أن لاعب كرة القدم الشهير أشرف حكيمي قد خان زوجته الحسناء.

ووفقا للعربية فإن تداعيات قضية الاغتصاب المتهم بها نجم نادي باريس سان جيرمان المدافع المغربي أشرف حكيمي، لا تزال مستمرة.

وبعد انتشار أخبار اغتصابه لشابة في منزله أثناء غياب عائلته في عطلة يوم السبت 25 فبراير/شباط الماضي، توجّهت الأنظار نحو زوجته وأم أطفاله.

من هي زوجة حكيمي؟

فحكيمي متزوج من الممثلة الإسبانية هبة أبووق، وله منها ولدان، لكن تفاصيل علاقتهما خرجت للعلن أكثر مع إعلان فضيحة الاغتصاب.

وتبيّن أن هبة ولدت في مدريد، وهي من أصول تونسية وليبية، طالبة في فقه اللغة العربية وحاصلة على إجازة في التمثيل من Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD).

بدأت هبة مسيرتها المهنية كممثلة في ظهور لافت سجّلته في المسلسل التلفزيوني الإسباني El Síndrome de Ulíses، عام 2008.

ثم شوهدت لاحقا في المسلسل الكوميدي La isla de los nominados في عام 2010. وكان أبرز دور لها في عام 2014 حيث لعبت دور فاطمة بن طارق في مسلسل الجريمة الدرامي El Principe ، وفقاً لموقع "sportsmanor".

التقيا في ألمانيا

التقى الزوجان عام 2018، وتزوّجا عام 2020، إلا أن شائعات الانفصال كانت ترددت عنهما مؤخراً إلى حدّ كبير.

كما لدى الثنائي ولدان، الأكبر أمين حكيمي أبو خريس، ولد في عام 2020، والثاني نعيم حكيمي أبو خريس 2022.

ويقال إن الثنائي التقيا في ألمانيا في عام 2018 حيث كانا يظهران في مجلة Vogue Arabia وظهرا معاً على الفور حتى تزوجا بعد ذلك بسنتين.

أول تعليق ضد الفتاة

يشار إلى أن نجم المنتخب المغربي لكرة القدم وباريس سان جرمان أشرف حكيمي، كان خرج عن صمته الثلاثاء الماضي، بأول تعليق ضد الفتاة، التي تتهمه باغتصابها في منزله.

ونفى حكيمي هذه المزاعم، وقال إنها "خاطئة تماما"، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

إلى ذلك، فتح مكتب المدعي العام في نانتير الضاحية الغربية للعاصمة باريس، تحقيقا في قضية اغتصاب تستهدف نجم المنتخب المغربي بعد اتهامات من امرأة، تبلغ من العمر 24 عاما، قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني-بيلانكور في 25 فبراير.

يذكر أن حكيمي كان من الركائز الأساسية التي قادت المغرب نهاية العام الماضي، في مونديال قطر إلى إنجاز تاريخي، حتى أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.