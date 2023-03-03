عاجل .. إصابة نجم الأهلي كهربا وتأكد غيابه عن لقاء القطن

الشارقة - اميمة ياسر - يغيب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام القطن الكاميروني في بطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بسبب الإصابة.

ويعاني «كهربا» من ألم خفيف في العضلة الخلفية، فضل معه الجهاز الفني استبعاده من قائمة الفريق التي دخلت معسكرًا مغلقا عقب انتهاء التدريبات.

وأدى «كهربا» تدريبات تأهيلية علي هامش التدريبات الجماعية التي جرت عصر اليوم علي ملعب التتش بالحزيرة.

واختتم الفريق، تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة القطن الكاميروني في تمام السادسة من مساء الغد السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.