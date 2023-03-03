كهربا نجم إعلانات رمضان بـ « ٢ مليون دولار»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة عن إمكانية دفع غرامة نجم الأهلى محمود عبد المنعم كهربا.

ووفقا لصدى البلد كتب فر ج عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ كهربا مهاجم الاهلي هو نجم رمضان القادم عمل إعلانات رمضانية وبرامج تزيد علي قيمة الغرامة الكبيرة ( ٢ مليون دولار )التي من المفترض دفعها لنادي الزمالك".

ويستضيف الأهلي نظيره القطن الكاميروني في المباراة المؤجلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تأخر إقامتها بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره القطن الكاميروني غدا السبت الموافق الرابع من شهر مارس 2023، في تمام السادسة مساءً.