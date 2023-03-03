شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. حذر من الفريقين والتعادل السلبى سيد الموقف بين بيراميدز والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة بيراميدز والزمالك، التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ومازال التعادل السلبى مسيطرًا على المباراة.

أحداث الشوط الثانى

ضغط بيراميدز مع بداية الشوط الثانى، وهدد مرمى الزمالك بكرة خطيرة قبل أن يشير الحكم المساعد بالتسلل، ومع الدقيقة 50 سدد محمد عبد الغنى كرة رأسية مرت بجوار مرمى أحمد الشناوى.

وخرج محمود صابر ودخل إبراهيم عادل فى صفوف بيراميدز، وفى الدقيقة 58 كاد إبراهيم عادل الانفراد بمرمى محمد صبحى إلا إن الحارس نجح فى الخروج بالتوقيت المناسب.

أحداث الشوط الأول

مع بداية المباراة ضغط الزمالك بقوة، وأهدر نبيل عماد دونجال فرصة هدف محقق للفارس الأبيض، فى الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 13 حصل زيزو على فاول من أمام منطقة جزاء بيراميدز لكن التنفيذ لم يكن بالشكل الأمثل.

وفى الدقيقة 15 سقط مصطفى فتحى لاعب بيراميدز فى منطقة جزاء الزمالك وطالب بركلة جزاء، إلا إن الحكم أشار باستمرار اللعب.

واستمرت محاولات الفريقين للوصول لمرمى الأخر وتسجيل هدف التقدم، حتى الدقيقة 30 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 35 أجرى جايمى باتشيكو أول تبديل بخروج أحمد فتحي بعد حصوله على البطاقة الصفراء، ودخول أحمد توفيق.

تشكيل الفريقين

جاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمود دونجا - عبد الله السعيد - محمود صابر، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد سامي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - كريم حافظ - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر، خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد فتوح ومحمود شبانة وعمرو السيسي وإبراهيما نداي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج وناصر منسي.

ترتيب الفريقين

ويحتل بيراميدز صاحب الملعب المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 11، وتعادل فى 5، وخسر 3، فيما سجل لاعبوه 29 هدفا، وسكنت شباكه 14 هدفا.

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصها الفريق الأبيض بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.