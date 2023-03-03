شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر : "الفرقتين خافين من بعض و الزمالك سوف يفوز على بيراميدز " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق فاروق جعفر نجم فريق الزمالك و منتخب مصر السابق على أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز قائلا " الفرقتين خافين من بعض و لابد من استغلال الفرص لاحراز هدف ".

وأضاف فاروق جعفر خلال الاستوديو التحليلي على قناة أون تايم سبورت قائلا " سوف نشاهد إحراز أهداف في الشوط الثانى و لكن لاعبى الزمالك أفضل من بيراميدز ".

أنتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والزمالك، التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

مع بداية المباراة ضغط الزمالك بقوة، وأهدر نبيل عماد دونجال فرصة هدف محقق للفارس الأبيض، فى الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 13 حصل زيزو على فاول من أمام منطقة جزاء بيراميدز لكن التنفيذ لم يكن بالشكل الأمثل.

وفى الدقيقة 15 سقط مصطفى فتحى لاعب بيراميدز فى منطقة جزاء الزمالك وطالب بركلة جزاء، إلا إن الحكم أشار باستمرار اللعب.