شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات لمنتخب الجودو فى أول أيام البطولة العربية بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المنتخب الوطني للجودو 3 ميداليات خلال مشاركته في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للمنتخبات المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة عدد كبير من الدول العربية.

وحاءت ميداليات منتخب مصر للجودو بواقع ذهبيتين لعادل حمادة في وزن 60 كجم بعد فوزه على بطل الجزائر في النهائي، ونورا حامد بعد الفوز على بطلتي الجزائر والمغرب في قبل النهائي والنهائي على الترتيب.

كما حصد منتخبنا الوطني ميدالية برونزية في منافسات اليوم الأول من البطولة العربية من خلال مروان أيمن في وزن 73 كجم.

ويشارك منتخب الجودو في اليطولة بعدد كبير من اللاعبين الشباب، بهدف منحهم الخبرات المطلوبة من خلال الاحتكاك في بطولة تقام بلاعبي الصف الأول في كل الدول ومستويات فنية مميزة.

ومن حانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي أن المنتخب قدم أداء مميز في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية، وأن المباريات تشهد ندية كبيرة بين جميع اللاعبين واللاعبات.

وتضم بعثة المنتخب في البطولة كل من، عادل حمادة وكريم الحجر ومروان أيمن وعمار أبو هاشم وعمر سامي وعبدالله عثمان وعمر الرملي، وفاطمة غانم ونورا حامد وآية إيهاب.

ويترأس البعثة مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، ويتولى مهمة تدريب المنتخب كل من محمد علي والسيد أبو ميدان.