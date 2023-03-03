الامارات | كأس دبي الذهبية للبولو بين فريق الإمارات و"الحبتور ايفزا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقام غداً السبت نهائي كأس دبي الذهبية للبولو، والذي يجمع بين فريقي "الإمارات" و"الحبتور ايفزا" على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي.

وشهدت البطولة، التي انطلقت في 15 فبراير المنقضي، مشاركة 8 فرق، بهانديكاب 20 جول، وأقيمت فيها حتى الآن 18 مباراة، كما شهدت 322 هدفاً بمتوسط بلغ 17.8 هدف للمباراة الواحدة.

ويقود فريق "الإمارات" سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ويقود فريق "الحبتور ايفزا" محمد الحبتور.

وتأهل الفريقان لهذا الدور، بالفوز على فريقي "إيه أم" و"بنجاش دودسون وهوريل" في نصف النهائي.

ويتضمن اليوم الختامي عدة فعاليات؛ تشمل عروضا في الفروسية تقدمها شرطة دبي، وعروضا للأزياء وأخرى موسيقية، ويتخللها إقامة مباراة "كأس بنتلي" التي تجمع بين فريقي "غنتوت" و"ذئاب دبي كافو"، قبل المباراة النهائية.