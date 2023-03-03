شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر رجل مباراة فيوتشر والإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد ناصر ماهر صانع العاب فريق فيوتشر جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاسماعيلى عقب الظهور بشكل جيد أثناء سير اللقاء .

وكان حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى فيوتشر و الاسماعيلى في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى فريق فيوتشر و أهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف عن طريق كل من محمد رضا " بوبو " و أحمد عاطف و عبد الكبير الوادى في غياب تام لاعبى الاسماعيلى .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 39 محتلا المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما ارتفع رصيد فريق الاسماعيلى للنقطة 15 في المركز السادس عشر .