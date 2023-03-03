شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مباراة فيوتشر و الإسماعيلى بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى فيوتشر و الاسماعيلى في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى فريق فيوتشر و أهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف عن طريق كل من محمد رضا " بوبو " و أحمد عاطف و عبد الكبير الوادى في غياب تام لاعبى الاسماعيلى .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 39 محتلا المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما ارتفع رصيد فريق الاسماعيلى للنقطة 15 في المركز السادس عشر .

وخاض فريق فيوتشر بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى .. محمود " جنش " .

خط الدفاع .. عمر كمال ، علي الفيل ، محمود مرعي ، طارق طه .

خط الوسط .. كريم " نيدفيد " ، ناصر ماهر ، علي زعزع ، محمد رضا " بوبو " .

الهجوم .. عبد الكبيرالوادي ، أحمد عاطف .

بينما جاء تشكيل فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل كل من :

حراسة المرمي .. محمد فوزي .

خط الدفاع .. باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عصام صبحي ، محمد دسوقي .

خط الوسط .. محمد مخلوف ، محمد حسن ، أحمد مدبولى ، محمد الشامي.

خط الهجوم : ياو أنور ، فراس شواط .