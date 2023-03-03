شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء ثنائى المقاولون العرب للانضمام لمنتخبى أوغندا وموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة نادي المقاولون العرب، خطابات رسمية لاستدعاء ثنائي الفريق الأوغندي جوزيف أوشايا والموريتاني امادو انياص لمنتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي الشهر الحالي للمشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهله لنهائيات الامم الأفريقية مع منتخبي بلادهم .

جاء استدعاء منتخبي أوغندا و موريتانيا للثنائي أوشايا وانياص بعد ظهورها المميز مع كتيبة المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني خلال مشوارهم في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل المقاولون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، برصيد 32 نقطة وله مباراه مؤجله

ويستعد المقاولون لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب، في تمام الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.