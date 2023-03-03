شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موقف نيمار النهائي من مواجهة الإياب أمام البايرن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن مواجهة باريس القادمة أمام بايرن ميونخ، فى إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، ستشهد غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بصورة كبيرة لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة قوية مؤخرًا، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بعد إصابته فى كاحل القدم، الشئ الذي طمئنت الأشعة اللاعب على حالته، بأنه مجرد إلتواء فقط، مما قد يعطي إنطباعا جيدا للاعب باللحاق بتلك المواجهة.

وكان الفريق الباريسي قد تعرض للسقوط فى ملعبه أمام بايرن ميونخ، فى ذهاب دور ال16 من فعاليات دوري الأبطال، الشئ الذي من المؤكد أن يزيد من صعوبة موقعة الإياب فى أليانز أرينا.

الجدير بالذكر أن البايرن يمتلك سلسلة إنتصارات متتالية فى أليانز أرينا متخطيا الثلاثين مباراة دون هزيمة فى دوري الأبطال، حيث لم يسبق للفريق البافاري السقوط على ملعبه منذ أكثر من عامين.

جالتييه حزين من أجل نيمار

ومن جانبه، يري جالتييه المدير الفني لباريس، أن غياب نيمار سيكون مؤثرا للغاية على إيقاع الفريق، ولكنه مع ذلك يثق فى قدرة باقي اللاعبين على خطف بطاقة العبور، وتقديم مواجهة قوية.



موعد مباراة الإياب بين باريس والبايرن

ومن المقرر أن يلاقي نادي باريس نظيره بايرن ميونخ يوم الأربعاء القادم، فى إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.