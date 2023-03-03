الامارات | الوحدة رابعاً في الدوري بعد فوز صعب على "العميد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق النصر إلى خسارة جديدة اليوم في الجولة 18 بدوري أدنوك للمحترفين، وهي العاشرة للفريق في الموسم الجاري. وذلك بعد أن خسر من ضيفه الوحدة 0-1، ليصل «أصحاب السعادة» إلى النقطة 37 في المركز الرابع. ويبقى منافسا على لقب البطولة بفارق نقطتين عن المتصدر شباب الأهلي. في المقابل ظل النصر عند رصيده السابق 14 نقطة.

ورغم أفضلية النصر في الشوط الأول إلا أنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى الوحدة، الذي لعب بذكاء بعد أن حافظ على شباكه نظيفة. وفي الشوط الثاني نجح الوحدة في خطف هدف الفوز من كرة عرضية لعبه أدريان دا سيلفا برأسه وسط دفاع النصر لتستقر في المرمى معلنة عن هدف الوحدة الأول.

وحاول النصر إدراك التعادل لكنه لم ينجح، رغم أن الفريق قدم أفضل مبارياته، بما يضمه من لاعبين أصحاب أسماء كبيرة، ولكنه فقط التركيز أمام المرمى ليفشل في التعامل مع المباراة، ليستمر النصر في منطقة الخطر بالمركز 12 برصيد 14 نقطة.