الامارات | بوفتيني وشانكلاي يعيدان الوصل إلى "الوصافة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتنص فريق الوصل فوزاً ثميناً من ملعب مستضيفه فريق الظفرة بهدفين نظيفين اليوم، ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذه النتيجة استعاد الوصل المركز الثاني في جدول الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة، بينما في المقابل تأزم موقف أصحاب الأرض أكثر، إذ تجمدت نقاط الظفرة عند 7 في المركز قبل الأخير.

ويدين "الأصفر" بالفضل في فوزه إلى مدافعه المغربي سفيان بوفتيني، الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 15، واحتاج الفريق لاحقا إلى جهود كل اللاعبين من أجل الحفاظ على تقدمه بالنتيجة خصوصا مع الهجمات الخطرة التي شنها أصحاب الضيافة، قبل أن ينجح الوصل في إضافة هدف الاطمئنان في الدقيقة 89 بواسطة الارجنتيني شانكلاي.

وأكد الوصل بانتصاره أنه يسير في الطريق الصحيح وقدرته على خوض المباريات تحت الضغط بعودته للمركز الثاني وتضييق الخناق مجدداً على شباب الأهلي المتصدر بفارق نقطة واحدة، كما أن اللقاء كان بمثابة "بروفة" قبل مواجهة بني ياس الثلاثاء المقبل في ربع نهائي الكأس.