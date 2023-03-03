شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يفوز على منتخب السويس ويتصدر مجموعة القاهرة.. والقناة يسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق وادي دجلة فوزا مهما على منتخب السويس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من دوري القسم الثاني في مجموعة القاهرة والقناة.

بهذا الفوز رفع فريق وادي دجلة رصيده إلى41 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة مؤقتا في انتظار مباراتي زد السكة الحديد، وبقي منتخب السويس عند النقطة 26.

وسقط فريق القناة بهدف نظيف أمام مستقبل وطن، ليبقى القناة عند 38 نقطة ويتراجع إلى المركز الرابع، بينما رفع مستقبل وطن رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر في ترتيب المجموعة.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثاني كالتالي :

منتخب السويس 0 /1 وادي دجلة

كهرباء الإسماعيلية 2/2 النصر

مستقبل وطن 1/ 0 القناة

العبور 0 /0 الترسانة

إيسترن كومباني 2 /0 الإعلاميين

بتروجت 1 /0 بورتو السويس

الفيوم 1 /0 أسمنت أسيوط

وتستكمل مباريات مجموعة القاهرة في الأسبوع العشرين غدا السبت بمواجهة زد والإنتاج الحربي، وتختتم الجولة بمواجهة المصرية للاتصالات مع السكة الحديد يوم الأحد المقبل.