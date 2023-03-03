شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض الاعتماد علي الصفقات الجديدة فى التشكيل الأساسى لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، الإعتماد علي الصفقات الجديدة في التشكيل الأساسي لفريقه، خلال مواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء اليوم، الجمعة، بالدورى.

وفضل فيريرا تواجد الصفقات الثلاثة الجديدة علي مقاعد البدلاء، وهم ناصر منسي ومحمود شبانة، وأحمد بلحاج، علي ان يلجأ اليهم خلال سير المباراة وحسب الأحداث التي ستشهدها.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمي: محمد صبحي

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي

الوسط: نبيل دونجا - أشرف روقا - سيف جعفر - مصطفي شلبي - أحمد زيزو

في الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

وكان الجهاز أعلن عن قائمة فريقه لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد الدفاع الجوي الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه .