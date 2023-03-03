شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ظواهر غريبة فى مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا الليلة مباراة جديدة بالدورى المصرى أمام بيراميدز، بحثاً عن مواصلة الانتصارات بالمسابقة المحلية بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من الدورى.

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز 2022 / 2023 برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

ويأتي الزمالك فى المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 17 هدف، ويسعى كلا الفريقين لخطف الثلاث نقاط فى مبارتهما المقبلة للاقتراب من صدارة الدولي التي يحتلها الأهلي.

تم احتساب 5 ركلات جزاء في مواجهات الزمالك وبيراميدز، سجلت 2 بنجاح فقط لصالح الأبيض، وأهدرت 3 بواقع (2 لبيراميدز – 1 للزمالك)، فشل بيراميدز فى الخروج بشباك نظيفة فى أى مباراة ضد الزمالك اختفت نتيجة التعادل السلبى فى مواجهات الزمالك وبيراميدز.

ووعد لاعبو الزمالك مديرهم الفنى البرتغالى فيريرا ببذل أقصى جهد فى مباراة بيراميدز من أجل الفوز واقتناص نقاط المباراة خصوصاً أن المباراة تعد صعبة للغاية فى ظل رغبة الفريق السماوى فى الفوز لا سيما أنه ينافس على لقب الدورى المصرى، ويحتل وصافة جدول الترتيب.