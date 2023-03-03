شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تمديد تعاقد عمرو زهران 4 مواسم مع فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد عمرو زهران، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خالد العوضي أن زهران وقع على عقود التجديد لمدة 4 مواسم قادمة، كاشفًا عن أنه وقع دون أن يكون له أي طلبات، في ظل ترحيبه بالاستمرار داخل النادي.

وأشار إلى أن التجديد لزهران جاء لما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، ومساهمته في الفوز بالعديد من البطولات، بخلاف كونه أحد أبرز مواهب كرة السلة المصرية، فضلًا عن الحفاظ على استقرار الفريق من خلال تواجد أفضل العناصر بمختلف المراكز.

وأعلن العوضي خلال الأيام الماضية عن تجديد عقود سيف سمير كابتن «رجال سلة الأهلي»، ومحمد أبو النصر لاعب الفريق، في ضوء الاستعداد للمرحلة القادمة.