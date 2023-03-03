شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام رمضان صبحى الغائب عن قمة الزمالك وبيراميدز بالدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة صعبة تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عندما يواجه نظيره بيراميدز اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة العشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز المقرر لها على ستاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس. ويحتل الزمالك فى الوقت الحالى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 38 نقطة. يغيب رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، بسبب الإصابة بتورم في القدم.

لعب رمضان صبحى 15 مباراة ضد الزمالك بقميص الاهلى وبيراميدز ولم يسجل أي هدف واكتفى بتسجيل ركلة ترجيح في مباراة الفريقين الأخيرة بكأس مصر.

أول مباراة لعبها رمضان صبحى ضد الزمالك كانت مع الاهلى في 2014 وفاز 1-0.

آخر مباراة لعبها رمضان صبحى ضد الزمالك كانت مع بيراميدز في 16 يناير 2023 وفاز بركلات الترجيح 4-3 بكأس مصر.