شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز قبل لقاء الليلة فى الدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين لرغبة كل منهما فى الظفر بالثلاث نقاط لمواصلة التقدم فى جدول ترتيب الدورى المصري.

15 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز حقق الفريق الأبيض 10 انتصارات مقابل فوزين لبيراميدز، بينما انتهت 3 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 25 هدفا فى شباك بيراميدز وتلقت شباكه 11 هدفا.

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز 2022 / 2023 برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

ويأتي الزمالك فى المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 17 هدف، ويسعى كلا الفريقين لخطف الثلاث نقاط فى مبارتهما المقبلة للاقتراب من صدارة الدولي التي يحتلها الأهلي.