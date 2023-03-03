شكرا لقرائتكم خبر عن استاد الدفاع الجوى يتزين لاستقبال مباراة الزمالك وبيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صوراً من تجهيزات استاد الدفاع الجوى لاستقبال مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ودرس فيريرا المدير الفنى للزمالك على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود نقاط القوة والضعف فى فريق بيراميدز من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات فى صفوف الفريق السماوى لانتزاع الثلاث نقاط والتقدم فى جدول ترتيب الدورى المصرى.

شدد فيريرا على لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق السماوى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف بيراميدز محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم، أو الوقوع فى الأخطاء الدفاعية التى من الممكن أن تتسبب فى استقبالهم الأهداف وبالتالى تصعب عليهم اللقاء.

كما حذر فيريرا مدافعى الفريق الأبيض من الوقوع فى الأخطاء مطالبهم بالتركيز وتفادى الأخطاء فى ظل امتلاك بيراميدز مجموعة من اللاعبين الكبار على مدار الخطوط الثلاثية، كما طلب البورفيسور من لاعبى الوسط بالمساندة لخط الهجوم لمواجهة التكتل الدفاعى المتوقع من المنافس.

فى سياق مختلف، ركز البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق بيراميدز، على معالجة الأخطاء التى وقع فيها لاعبو فريقه خلال مواجهة إسكو كارا التوجولى، خاصة فى شوط اللقاء الثانى والذى تراجع فيه المستوى بشكل ملحوظ وادى لتمثيل خطورة من قبل الفريق الضيف الذى كاد يسجل هدف التعادل فى أكثر من فرصة.

ويأمل باتشيكو فى مواصلة سلسلة الا هزيمة، ويحقق انتصارًا جديدًا على أبناء ميت عقبة، لمواصلة المنافسة على لقب الدورى وابعاد الزمالك أكثر عن المنافسة، حيث يعتبر الخواجة الفوز على الزمالك بمثابة 6 نقاط.