حمزة الجمل يعلن تشكيل الإسماعيلي لمباراة فيوتشر فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة فيوتشر بعد قليل فى المباراة التى يستضيفها ملعب السلام.

وضمت تشكيل الدراويش ، محمد فوزى وعصام صبحى وباهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد دسوقى ومحمد مخلوف ومحمد حسن وأحمد مدبولى ومحمد الشامى وياو أونور وفراس شواط.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء الحارس محمد كوكو ومحمد نصر وحمدى النقاز وأحمد محسن وعمر الوحش ومحمد عبد السميع وكريم الديب وعمر الساعى وعبد الرحمن مجدى.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر 10 مباريات، وتعادل في 8 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

وعلى الجانب الآخر يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض الفريق الأصفر 18 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلهم، وأحرز لاعبو الدراويش 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الأول من دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي استضافها استاد الإسماعيلية، كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.