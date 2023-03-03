شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك وبيراميدز على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 18.43 مليون يورو.

ودرس فيريرا المدير الفنى للزمالك على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود نقاط القوة والضعف فى فريق بيراميدز من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات فى صفوف الفريق السماوى لانتزاع الثلاث نقاط والتقدم فى جدول ترتيب الدورى المصرى.

وشدد فيريرا على لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق السماوى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف بيراميدز محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم، أو الوقوع فى الأخطاء الدفاعية التى من الممكن أن تتسبب فى استقبالهم الأهداف وبالتالى تصعب عليهم اللقاء.

كما حذر فيريرا مدافعى الفريق الأبيض من الوقوع فى الأخطاء مطالبهم بالتركيز وتفادى الأخطاء فى ظل امتلاك بيراميدز مجموعة من اللاعبين الكبار على مدار الخطوط الثلاثية، كما طلب البورفيسور من لاعبى الوسط بالمساندة لخط الهجوم لمواجهة التكتل الدفاعى المتوقع من المنافس.

ووعد لاعبو الزمالك مديرهم الفنى البرتغالى فيريرا ببذل أقصى جهد فى مباراة بيراميدز من أجل الفوز واقتناص نقاط المباراة خصوصاً أن المباراة تعد صعبة للغاية فى ظل رغبة الفريق السماوى فى الفوز لا سيما أنه ينافس على لقب الدورى المصرى، ويحتل وصافة جدول الترتيب.