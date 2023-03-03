شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 3 مارس 2023 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

المنتخب الأولمبى يبدأ ترتيبات رحلة زامبيا ..وميكالي يُحدد موعد السفر

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على موعد سفر المنتخب الأولمبي لزامبيا يوم 24 مارس الجاري استعدادا لمباراة الإياب أمام زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة المؤهلة للأولمبياد.

تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلى أمام القطن الكاميرونى بدوري الأبطال

ينوي السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق الأحمر في مباراة الغد ضد القطن الكاميرونى في اللقاء المؤجل من الجولة الاولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عن التشكيل الذي خاض به مباراته الأخيرة الداخلية في الدوري المصري والتي تعادل فيها بهدف لكل فريق.

ميار شريف تصعد إلى ربع نهائى بطولة مونتيرى للتنس

نجحت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطنى للتنس فى التأهل إلى ربع نهائى بطولة مونتيرى المفتوحة فئة 250 نقطة، بعد الفوز على الصينية شينيو وانج بنتيجة (2-1).

الاتحاد السكندرى يتمسك باستمرار أنس أسامة حتى نهاية عقده

تمسك مسئولو نادى الاتحاد السكندرى باستمرار أنس أسامة لاعب فريق السلة مع الفريق حتى نهاية عقده مع زعيم الثغر.

يتواجد مستبعدو الزمالك أمام بيراميدز في مقر النادى الأبيض حالياً لخوض تدريبات تأهيلية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة الترجى التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.