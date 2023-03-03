شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئ اليد على رأس المجموعة الثالثة ببطولة العالم بكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اسفرت نتائج قرعة بطولة العالم فى نسختها الـ10 للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 الى 13 اغسطس 2023 عن تواجد منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 على رأس المجموعة الثالثة ببطولة العالم رفقة منتخب ايسلندا ومنتخب اليابان ومنتخب جمهورية التشيك.

الجدير بالذكر ان منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين هو حامل لقب بطولة العالم فى نسختها الاخيرة و التى اقيمت فى مقدونيا الشمالية عام 2019 و لم تقام نسخة بطولة العالم للناشئين و التى كان من المقرر لها ان تقام عام 2012 بسبب جائحة فيروس كورونا



قرعة بطولة العالم للناشئين لكرة اليد

و تقام هذه النسخة فى كرواتيا بمشاركة 32 منتخب لاول مرة فى تاريخ البطولة و قبل اجراء قرعة البطولة تم تقسيم المنتخبات ال32 الى 4 مستويات و هم كما يلى :

المستوى الأول : منتخب مصر - منتخب اسبانيا - منتخب السويد - منتخب المانيا - منتخب المجر - منتخب الدنمارك - منتخب النرويج - منتخب البرتغال.

المستوى الثانى : منتخب كوريا الجنوبية - منتخب كرواتيا - منتخب جزر فارو - منتخب أيسلندا - منتخب سلوفينيا - منتخب مونتينيغرو - منتخب الأرجنتين - منتخب النمسا.

المستوى الثالث : منتخب رواندا - منتخب إيران - منتخب السعودية - منتخب مقدونيا الشمالية - منتخب اليابان - منتخب البرازيل - منتخب شيلي - منتخب المغرب.

المستوى الرابع : منتخب المكسيك ، منتخب بوروندي ، منتخب الجزائر ، منتخب التشيك ، منتخب البحرين ، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ، منتخب نيوزيلندا ، ( الفريق الفائز ببطولة IHF Inter-Continental Trophy )

و قد تم توزيع ال32 منتخبا على 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات و اسفرت نتائج قرعة البطولة عن النتائج التالية :

المجموعة الاولى : منتخب البرتغال - منتخب كرواتيا - منتخب رواندا - منتخب الجزائر.

المجموعة الثانية : منتخب المجر - منتخب سلوفينيا - منتخب المغرب - منتخب نيوزيلندا.

المجموعة الثالثة : منتخب مصر الوطنى - منتخب ايسلندا - منتخب اليابان - منتخب جمهورية التشيك.

المجموعة الرابعة : منتخب اسبانيا - منتخب كوريا الجنوبية - منتخب البرازيل - منتخب البحرين.

المجموعة الخامسة : منتخب الدنمارك - منتخب النمسا - منتخب شيلى - منتخب المكسيك.

المجموعة السادسة : منتخب النرويج - منتخب مونتينيغرو - منتخب مقدونيا الشمالية - ( الفريق الفائز ببطولة IHF Inter-Continental Trophy ).

المجموعة السابعة : منتخب المانيا و منتخب الارجنتين - منتخب السعودية - منتخب الولايات المتحدة الامريكية.

المجموعة الثامنة : منتخب السويد - منتخب جزر فارو - منتخب ايران - منتخب بوروندي.

يضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004

وائل عبد العاطى المدير الفنى -

محمد عبد السلام ريشة المدرب العام - محى صلاح مدرب حراس مرمى - محمد عبد المنعم مدير ادارى - دكتور رومانى نبيل اخصائى العلاج الطبيعى.

الجدير بالذكر ان منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 توج بلقب بطولة افريقيا للناشئين لكرة اليد و التى اقيمت فى رواندا خلال شهر سبتمبر 2022.