شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرفع سعر دوكو دودو إلى 700 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد فرح عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، سعر دوكو دودو لاعب الفريق بـ 700 ألف دولار، وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: سموحة يطلب 700 ألف دولار في دوكو دودو كحد أدنى ، بعد تألقه في بطولة شباب أفريقيا.



فرج عامر

وتلقى أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، أخبارا سعيدة بعودة كل المصابين لتدريب الفريق باستثناء النيجيري جونيور أجايى الذى ما زال يحتاج إلى فترة للعودة مجددا للمباريات بشكل طبيعى.

واستعاد سموحة خدمات الهانى سليمان الذى كان يعانى من شد في السمانة أبعدته عن مباراة حرس الحدود الماضية، بعد إصابته خلال مواجهة البنك الأهلى والتي لم يستطع على إثرها استكمال المباراة.

وعاد أيضا محمد نادى لاعب وسط الفريق للتدريبات بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به، وكذلك النيجيري صديق أوجولا الذى أصبح جاهزا لتدعيم صفوف الفريق السكندرى أمام المقاولون العرب ليعود بعد غياب أكثر من شهرين للإصابة، ليصبح الفريق كامل العدد باستثناء النيجيرى أجايى.

ويدرس أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة نقاط القوة والضعف في فريق المقاولون العرب من أجل وضع خطة مواجهة المباراة المقبلة من أجل التقدم في جدول الدورى وتحسين الترتيب.