شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد على وقف قيد النادى لثلاث فترات بسبب سيف الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد خالد لطيف أمين صندوق نادى الزمالك على الأنباء التي تداولت بشأن وقف قيد النادى الأبيض ومنعه من ضم لاعبين جدد لثلاث فترات قيد بسبب مستحقات نادي الإفريقي التونسي، بعد انضمام المهاجم التونسي سيف الجزيري إلى الزمالك.

وأكد خالد لطيف خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن في الفترة الحالية لا يوجد قيد من الأساس وبمجرد دفع مستحقات النادى التونسى التي لا تتخطى 700 ألف جنيه سينتهى الأمر فورا.

ووجه لطيف رسالة إلى جماهير نادى الزمالك بعدم الالتفات إلى الشائعات والوقوف خلف الفريق الأبيض خصوصاً أنه مقبل على مباراة مهمة اليوم أمام بيراميدز في الجولة الـ20 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

في سياق مختلف يواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين لرغبة كل منهما فى الظفر بالثلاث نقاط لمواصلة التقدم فى جدول ترتيب الدورى المصري.

ودرس فيريرا المدير الفنى للزمالك على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود نقاط القوة والضعف فى فريق بيراميدز من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات فى صفوف الفريق السماوى لانتزاع الثلاث نقاط والتقدم فى جدول ترتيب الدورى المصرى.

وشدد فيريرا على لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق السماوى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف بيراميدز محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم، أو الوقوع فى الأخطاء الدفاعية التى من الممكن أن تتسبب فى استقبالهم الأهداف وبالتالى تصعب عليهم اللقاء.