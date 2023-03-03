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كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى بطولة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم ،الجمعة، إحدى أهم المباريات في بطولة الدوري حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز بمسابقة الدوري وهي المباراة التي يتطلع فيها الفريقين لتحقيق الفوز ونرصد في التقرير التالي ، أهم المعلومات الخاصة بالمباراة المرتقبة:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك وبيراميدز ؟

ج: يلتقي الزمالك وبيراميدز في السابعة من مساء اليوم ، الجمعة ، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى.

س: ماذا عن ترتيب الزمالك وبيراميدز فى جدول الدورى؟
ج: يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز 2022 / 2023 برصيد 38 نقطة ، فيما يأتي الزمالك فى المركز الخامس برصيد 32 نقطة

 

س: ماذا قدم الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري حتى الأن؟ج: بيراميدز لعب 19 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، فيما لعب الزمالك 18 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.


س: من هو حكم مباراة الزمالك وبيراميدز؟ج: يُدير مباراة الليلة ، محمد عادل حكماً للساحة ، ومعه كلاً من : محمود أبو الرجال حكم مساعد أول ، وهاني خيري حكم مساعد ثان  و محمد يوسف حكم رابع وعمرو الشناوي حكم تقنية الفيدي ويوسف البساطي حكم مساعد فيديو.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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