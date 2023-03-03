شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلى والقطن الكاميرونى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد ظهر اليوم ،الجمعة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني، التي ‏تقام مساء غدٍ السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري والجهاز الإداري للفريق ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق القطن الكاميروني ، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق القطن زيه المكون من اللون الأخضر بالكامل، ‏ويختتم الأهلي استعداده لمباراة القطن عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، وسيتم السماح ‏بحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من المران، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



الاجتماع الفني لمباراة الاهلي والقطن



الاجتماع الفني

ويتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات فيما يأتي الأهلي ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.