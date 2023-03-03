شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يعتلى قائمة هدافى الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ"20" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم، اليوم الجمعة، منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع مباراتين فى ختام الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى اليوم على رأسهما مباراة الزمالك وبيراميدز.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الاهلى موعداً مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مابولولو الاتحاد السكندري 9 أحمد الشيخ غزل المحلة 9 أحمد سيد زيزو الزمالك 8 رمضان صبحي بيراميدز 7 رزقي حمرون فاركو 7 أحمد ياسر ريان سيراميكا 6 رفيق كابو إنبي 6 جوزيف أوشايا المقاولون 5 حسام حسن سموحة 5 محمد حمدي بيراميدز 5 محمد شريف الأهلي 5 فاجري لاكاي بيراميدز 5 كريم بامبو البنك الأهلي 5 عبد الرحمن خالد المقاولون 5 مصطفى فتحي بيراميدز 5 مروان حمدي المصري 5

ترتيب هدافى الدوري المصري

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