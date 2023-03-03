الامارات | بدء تحقيق جنائي في فرنسا مع أشرف حكيمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤول من مكتب نيابة نانتير القريبة من باريس اليوم إن أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان يخضع لتحقيق جنائي في فرنسا بعد تقديم إدعاء مزعوم باتهامه بالاغتصاب. ولم يتسن الوصول على الفور إلى الدولي المغربي حكيمي للتعليق. وقالت محاميته في وقت سابق إن اتهامات الاغتصاب ضده باطلة. وأضافت أن موكلها سيتعاون مع السلطات. ولم يرد باريس سان جيرمان على الفوز على طلب رويترز للتعليق. وأضاف مكتب النيابة أن حكيمي وضع تحت رقابة الشرطة ومُنع من الاتصال بالضحية.

وقالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية،التي ذكرت أنباء التحقيق لأول مرة، إنه تم فتح التحقيق بعدما أبلغت امرأة يبلغ عمرها 24 عاما الشرطة يوم الأحد الماضي أنها تعرضت للاغتصاب.