شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين يسجلون غياباً عن قمة الزمالك وبيراميدز بالدوري الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك وبيراميدز على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة بيراميدز الليلة كل من :"محمود حمدى الونش ومصطفى الزنارى وعمر جابر للإصابة وشيكابالا وسامسون أكينولا وعبد الله جمعة لأسباب فنية".

ويغيب عن بيراميدز فى مباراة الزمالك الليلة كل من :"محمد صادق بسبب الايقاف ورمضان صبحى بسبب الاصابة".

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز 2022 / 2023 برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

ويأتي الزمالك فى المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 17 هدف، ويسعى كلا الفريقين لخطف الثلاث نقاط فى مبارتهما المقبلة للاقتراب من صدارة الدولي التي يحتلها الأهلي.