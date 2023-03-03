شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة برتغالية.. باتشيكو وفيريرا وجهاً لوجه قبل مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تشير عقارب الساعة إلى السابعة مساءً، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد الدفاع الجوي، حيث يلتقي نادي الزمالك ببيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 من عمر المسابقة المحلية.

وتحظى مواجهات الزمالك وبيراميدز بمنافسة خاصة واهتمام جماهيري كبير، نظراً لقوة الفريقين، والمنافسة الكبيرة بينهما على المراكز المتقدمة في ترتيب جدول الدوري، حيث يدخل كل فريق مباراة اليوم رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز".

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصها الفريق الأبيض بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

يبحث فريق بيراميدز أيضاً عن نقاط المباراة الثلاثة أمام نادي الزمالك، خاصة بعدما تعثر الأهلي بالتعادل في ذات الجولة أمام الداخلية، حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الأهلي المتصدر.

وتقام مواجهة خاصة من خارج الخطوط بين البرتغاليين، جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز، وجسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك.

باتشيكو "المدير الفني لبيراميدز"

ـ السن: 65 سنة

ـ قاد بيراميدز في: 12 مباراة

ـ فاز في: 7 مباريات

ـ تعادل في: 5 لقاءات

ـ لم يتلقى أي هزيمة

فيريرا "المدير الفني للزمالك"

ـ السن: 76 سنة

ـ قاد الزمالك في: 24 مباراة بالموسم الجاري

ـ فاز في: 12 مباراة

ـ تعادل في: 6 مباريات

ـ خسر: 6 مباريات