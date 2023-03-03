شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة بيراميدز الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، مهمة إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، إلى الحكم محمد عادل ، ويساعد محمد عادل في إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، محمود أبو الرجال وهاني خيري، والحكم الرابع محمد يوسف.

ويتولى عمرو الشناوي، مهمة تقنية الفيديو، ويساعده يوسف البساطي.

وإجمالا أدار الحكم محمد عادل 21 مباراة للزمالك في جميع المسابقات فاز الأبيض في 13 وتعادل في 5 وخسر 3.

ويحتل الزمالك، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بعد خوض 18 مباراة، أما بيراميدز يحتل الوصافة برصيد 38 نقطة من 19 مواجهة.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.