شكرا لقرائتكم خبر عن رأس البر تستضيف بطولة الجمهورية للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الصالة المغطاة برأس البر منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة للناشئين المراحل السنية تحت سنة والتى تقام فى الفترة من 6 إلى 11 مارس الجارى.

حقق عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب مصر للمصارعة الروماني وزن 130 كيلو الميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة للتنصيف العالمى التى اقيمت بمدينة الإسكندرية

وحقق اللاعب نتيجة مشرفة واستطاع التغلب على بطل جورجيا في الدور قبل النهائي، ثم أطاح بلاعب المنتخب الروماني بطل الأولمبياد بالبرازيل وحامل لقب بطولة العالم الاخيرة بصربيا من نهائي البطولة.

وعزف النشيد الوطنى للاعب المنتخب المصري بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق بالفوز بأول ذهبية لمصر في البطولة. وقال لاعب منتخب مصر خلال تصريحات له: "الحمد لله حققت أحد أهدافى بالتتويح بميدالية ذهبية، وفخور برفع العلم المصري في بطولة يشارك فيها نجوم اللعبة على مستوى العالم