شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الزمالك أمام بيراميدز يخوضون تدريبات تأهيلية وغياب شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد مستبعدو الزمالك أمام بيراميدز في مقر النادى الأبيض حالياً لخوض تدريبات تأهيلية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة الترجى التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وغاب شيكابالا عن مران المستبعدين في ظل معاناته من نزلة البرد التي تسببت في استبعاده عن مواجهة بيراميدز اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وظهر محمود حمدى "الونش" وعبد الله جمعة ومصطفى الزنارى والبنينى سامسون أكينولا وحارس المرمى محمد نديم في نادى الزمالك.



مستبعدو الزمالك

في سياق متصل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة فريقه لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من: حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي،خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي،خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه .