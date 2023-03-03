الامارات | مدرب العين يكشف عن سبب الاستبدال المبكر للهداف لابا كودجو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق العين، الأوكراني، سيرجي ريبروف ان فريقه حقق الأهم أمام منافسهم دبا بالفوز في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، الخميس، والحصول على النقاط الثلاثة، إلى جانب أن جميع لاعبيه لم يتعرضوا للإصابة في إشارة عامل الإرهاق الذي خاضوا به لقاء "النواخذة" بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر أمام الوحدة التي استنزفت المخزون اللياقي للاعبين.

وأوضح المدرب في المؤتمر الصحافي السبب وراء استبداله المبكر لهداف الفريق، الدولي لابا كودجو، وقال: "لم يكن منزعجاً وشخصياً أتفهم وضعه فهو لاعب هداف وفي كل مباراة يتطلع إلى إحراز الأهداف، خصوصاً وأن الجماهير تنتظر منه التسجيل دائماً، إلا أنه دخل في تلك المباراة كان يعاني من الإجهاد، ومن المهم المحافظة على اللاعب للمباراة المقبلة".

وحول ما إذا كان قرار الاستبدال متعلقاً بالإنذارين السابقين وخشية حصوله على الإنذار الثالث الذي قد يحرمه من خوض مباراة الوحدة، قال: "لا علاقة للإنذار الثالث والإيقاف بقرار استبدال لابا على الإطلاق وشخصياً أتفهم وضع اللاعب الذي كان مرهقاً فعلياً كما ذكرت لكم".

وفي المقابل، أعرب قائد فريق دبا الفجيرة، خالد عبدالله عن خيبة أمله بعد الخسارة التي تلقاها فريقهم في اللقاء، وأشار في تصريحات صحافية إلى أن أصحاب الأرض استغلوا انصاف الفرص ونجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف، مشيراً إلى أن عليهم كلاعبين مراجعة أنفسهم والعمل بشكل أفضل في الجولات القادمة.