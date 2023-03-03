الامارات | 85 متسابقا يشاركون في انطلاق بطولة الإمارات للتزلج على الماء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل عدد المتسابقين في الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء والمقرر أن تطلق غدا رقما قياسيا بوصول عدد المتسابقين إلى 85 متسابق من مختلف دول العالم لتكون المرة الأولى التي يحضر من خلالها هذا العدد الضخم في المسابقة المحلية.

وتأتي البطولة التي تقام بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية على مدار يومين لكي تكون الأقوى على مستوى المنطقة بعد بطولة العالم للتزلج على الماء خاصة مع التعدد الكبير للجنسيات المشاركة عبر السباق وأيضا الإقبال على المشاركة من مختلف دول العالم كي تسجل هذه البطولة حضورا قويا على المستوى الفني وأيضا تعدد الفئات التي وصلت إلى تسعة فئات متنوعة عبر البطولة.

وتنطلق البطولة والتي يشرف عليها ممثلين من الإتحاد الدولي للتزلج على الماء غدا مع التصفيات الأولى والتمهيدية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء، ثم تنطلق المرحلة الثانية والختامية للمتأهلين في اليوم الثاني الأحد والنهائي لكل فئة حيث سيتم تكريم الفائزين في ختام التحدي لاحقا ومع إسدال الستار على كل الفئات.