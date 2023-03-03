الامارات | الإمارات وإيطاليا تتصدران "سكاي دايف أبوظبي الدولية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل بطولة "سكاي دايف أبوظبي الدولية الثانية" للقفز بالمظلات منافساتها على ميدان نادي ابوظبي للرياضات الجوية بغنتوت بمشاركة 13 فريق يمثلون تسع دول. وعقب نهاية الجولة الثانية تصدر فريقي الامارات 1 وإيطاليا " مسابقة الهدف للفرق برصيد 7 سم، وتلاهما في المركز الثالث فريق روسيا 1 برصيد 11 سم ثم فريق البحرين العسكري1 رابعا برصيد 14 سم ثم فريق روسيا 2 سيدات خامسا برصيد 19 سم وتساوى فريقي البحرين 2 وبريطانيا في المركز السادس برصيد 20 سم ثم فريق الامارات 2 ثامنا برصيد 21 سم ثم فريق البحرين تاسعا برصيد 30 سم ثم فريق المانيا برصيد 33 سم ثم فريق التشيك اولومبك برصيد 46 سم ثم فريق روسيا بالينا برصيد 52 سم ثم الامارات برصيد 58 سم .

اما على صعيد الفردي حيث شارك 72 قافز وقافزة وانهو جميعهم القفزة الثانية فقد تصدر البطولة حتى الان الألماني تروبين جلود برصيد (صفر) سم وتساوى معه في نفس الرصيد محتلا المركز الثاني الروسي اولج كوشنر، فيما حل في المركز الثالث نجم الإمارات 1راشد أحمد برصيد 1 سم.