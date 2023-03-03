شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها الديربى.. 4 مباريات قوية لفرق الأهلى فى ملاعب القدم واليد والطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد ملاعب الكرة والطائرة واليد منافسات قوية لفرق الاهلى المختلفة على مدار اليوم الجمعة ، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

«سيدات طائرة الأهلي» يواجه الزمالك في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، تحديا جديدا اليوم الجمعة، عندما يواجه فريق الزمالك، في إطار منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً، وتقام على صالة استاد القاهرة الدولي، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز على الزمالك ومواصلة الانتصارات في البطولة.

وخلال المران الأخير للفريق، حرص حمدي الصافي المدير الفني على جلسة مع اللاعبات، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الخططية والفنية، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية المطلوب تنفيذها خلال المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب وادي دجلة بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.