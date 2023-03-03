شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها الديربى.. 4 مباريات قوية لفرق الأهلى فى ملاعب القدم واليد والطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد ملاعب الكرة والطائرة واليد منافسات قوية لفرق الاهلى المختلفة على مدار اليوم الجمعة ، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..
يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، تحديا جديدا اليوم الجمعة، عندما يواجه فريق الزمالك، في إطار منافسات بطولة الدوري.
وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً، وتقام على صالة استاد القاهرة الدولي، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز على الزمالك ومواصلة الانتصارات في البطولة.
وخلال المران الأخير للفريق، حرص حمدي الصافي المدير الفني على جلسة مع اللاعبات، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الخططية والفنية، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية المطلوب تنفيذها خلال المباراة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب وادي دجلة بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.
يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره فريق طلائع الجيش في لقاء يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.
من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.
ويعقد ديفيد ديفيز المدير العام للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المباراة لمراجعة خطة اللعب والتكليفات الفنية من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
وكان الأهلي قد تعادل مع نظيره فريق سموحة بنتيجة ٢١-٢١ في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الخميس على صالة سموحة بالإسكندرية.
يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ اليوم الجمعة مع ضيفه البنك الأهلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٣ من بطولة الجمهورية.
يدخل «أهلي ٢٠٠٨» مباراة اليوم ولديه ٥١ نقطة، جمعها من الفوز في ١٦ مباراة، والتعادل في ٣ مباريات، والخسارة في مثلها، حيث فاز على فاركو ٣ - ١، وعلى الجونة ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٤ - ٢، وعلى سموحة ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - صفر، وعلى البنك الأهلي ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٣ - ٣، وفاز على أسوان ٤ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى غزل المحلة ١ - صفر، وعلى القناة ٢ - ١، وعلى زد ٢ - ١، وخسر أمام فاركو صفر - ١، وفاز على الجونة ٢ - ١، وعلى فيوتشر ٤ - ٢، وتعادل مع دجلة سلبيًا، وفاز على سموحة ٣ - صفر، وعلى الإسماعيلي ٢ - صفر، وخسر أمام إنبي ١ - ٢، مسجلًا ٤٦ هدفًا مقابل ١٩ هدفًا في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ تامر حسن مديرًا فنيًا، وعمرو عبد الفتاح مدربًا عامًا، وعاصم محسن مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومهاب هاني مخطط الأحمال، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.
يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ اليوم الجمعة مع ضيفه زد، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.
يسعى الأهلي لتحقيق فوزه الثاني ضمن المرحلة النهائية للمنافسة بقوة على التتويج بلقب بطولة الجمهورية، للموسم الثالث على التوالي، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى خارج ملعبه على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد.
وحصد «أهلي ٢٠٠٦» ثلاث نقاط من الفوز على المقاولون، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للبطولة، وهي مرحلة المنافسة على اللقب، التي تأهل لها الفرق أصحاب أول ٨ مراكز في المرحلة الأولى من البطولة، وهم الأهلي والزمالك وإنبي والمقاولون العرب والمصري والإسماعيلي وزد والإنتاج الحربي.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٦ كلا من سيد غريب مديرًا فنيًا، ومحمد حافظ مدربًا مساعدًا، وأيمن هريدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.