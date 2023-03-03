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التشكيل المتوقع للزمالك وبيراميدز فى مباراة الدورى المصرى الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز مكون من :

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، سيف جعفر.

خط الهجوم: سيد عبدالله ، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري.

 

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك مكون من :

- حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

- الدفاع: علي جبر – أسامة جلال – أحمد فتحى – محمد حمدي.

- الوسط: وليد الكرتي – بلاتي توريه – عبد الله السعيد.

- الهجوم: إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – فخر الدين بن يوسف

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز 2022 / 2023 برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

 

ويأتي الزمالك فى المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 17 هدف، ويسعى كلا الفريقين لخطف الثلاث نقاط فى مبارتهما المقبلة للاقتراب من صدارة الدولي التي يحتلها الأهلي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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