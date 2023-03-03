شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك وبيراميدز فى مباراة الدورى المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز مكون من :
حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد عبدالشافي، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، سيف جعفر.
خط الهجوم: سيد عبدالله نيمار، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري.
ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك مكون من :
- حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
- الدفاع: علي جبر – أسامة جلال – أحمد فتحى – محمد حمدي.
- الوسط: وليد الكرتي – بلاتي توريه – عبد الله السعيد.
- الهجوم: إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – فخر الدين بن يوسف
ويأتي الزمالك فى المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 17 هدف، ويسعى كلا الفريقين لخطف الثلاث نقاط فى مبارتهما المقبلة للاقتراب من صدارة الدولي التي يحتلها الأهلي.