شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وبيراميدز فى الدورى قبل لقاء الليلة ؟..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا الليلة مباراة جديدة بالدورى المصرى أمام بيراميدز، بحثاً عن مواصلة الانتصارات بالمسابقة المحلية بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من الدورى.

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز 2022 / 2023 برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا. ويأتي الزمالك فى المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 17 هدف، ويسعى كلا الفريقين لخطف الثلاث نقاط فى مبارتهما المقبلة للاقتراب من صدارة الدولي التي يحتلها الأهلي

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، لكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.