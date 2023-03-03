الموعد والقنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع.. الزمالك في مواجهة صعبة أمام بيراميدز الليلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الزمالك فريق بيراميدز مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في قمة مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة

تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة "اون تايم سبورت".

ترتيب الفريقين

ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، جمعهم من 18 مباراة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في الجدول برصيد 38 نقطة ، جمعهم من 19 مباراة

طاقم التحكيم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها في بطولة الدوري المصري.

محمد عادل حكم ساحة.

محمود أبو الرجال حكم مساعد أول

هاني خيري حكم مساعد ثاني

محمد يوسف حكم رابع

عمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو

يوسف البساطي حكم مساعد فيديو.

الزمالك

يسعى المدرب البرتغالى جيسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، في الفوز على بيراميدز من أجل استمرار الفريق فى الحفاظ على الروح المعنوية التى عادت للاعبين بعد الفوز الأخير على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز، بينما تعادل بيراميدز في آخر مبارياته بالدوري أمام المصري دون أهداف.

بيراميدز

ويأمل جيمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، في مواصلة سلسلة الا هزيمة، ويحقق انتصارًا جديدًا على أبناء ميت عقبة، لمواصلة المنافسة على لقب الدورى وابعاد الزمالك أكثر عن المنافسة، حيث يعتبر الخواجة الفوز على الزمالك بمثابة 6 نقاط.

الغيابات

يغيب عن الزمالك في مباراة الليلة كل من: محمود الونش – شيكابالا- يوسف حسن – سامسون – عبدالله جمعة- مصطفي الزناري- عمر جابر.

على الجانب الآخر، يعاني باتشيكو مدرب بيراميدز من غياب أبرز عناصر الفريق رمضان صبحي الذي تألق في الفترة الأخيرة، لكنه خارج قائمة المباراة متأثرًا بإصابة طفيفة يعاني منها اللاعب.

تشكيل الزمالك المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الزمالك مواجهة بيراميدز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثى، محمد عبد الغنى، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي

خط الوسط: سيف جعفر، محمود دونجا، أحمد بلحاج

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، سيف الجزيرى، شيكابالا.

تشكيل بيراميدز المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز مباراة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: محمود "دونجا" - وليد الكارتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.