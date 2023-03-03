شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتمسك باستمرار أنس أسامة حتى نهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو نادى الاتحاد السكندرى باستمرار أنس أسامة لاعب فريق السلة مع الفريق حتى نهاية عقده مع زعيم الثغر.

وتلقى خلال الساعات الماضية أنس أسامة لاعب سلة الاتحاد السكندرى عرضا من الأندية التونسية للمشاركة معهم خلال بطولة البال BAL التى تقام أبريل المقبل، إلا أن إدارة الاتحاد رفضت العرض.

وتوج أنس أسامة مع سلة الاتحاد السكندرى بلقب دورى السوبر مقابل خسارة البطولة العربية التى أقيمت بالكويت وودع فيها الفريق المنافسات من الدور ربع النهائى بالخسارة أمام الجهراء الكويتى.

ووافق مجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة، على طلب النادى الأهلى بمنح بطولة كأس السوبر لموسم 2021 / 2022 لنادى الاتحاد السكندرى.