الامارات | النصر يبحث عن "السعادة" وبطل السوبر يصطدم بالجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار اليوم على الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين بثلاث مباريات قوية تجمع بطل كأس السوبر فريق الشارقة أمام الجزيرة في قمة مباريات الجولة ومسك الختام مساء اليوم، في حين يبحث النصر عن السعادة عندما يستضيف فريق الوحدة في مباراة قوية، وثالث المباريات ستكون مهمة صعبة للوصل أمام الظفرة ومدربه الجديد بدر الإدريسي الذي استعان به مجلس الإدارة.

في الشارقة يستضيف صاحب الأرض الساعة 20:15 مساء اليوم فريق الجزيرة في مواجهة من العيار الثقيل، ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز، خصوصاً الشارقة الذي يأمل استعادة نغمة الانتصارات في الدوري والوصول إلى النقطة 37، بعدما تعرّض لخسارة موجعة أمام خورفكان بهدف نظيف في الجولة الماضية، وبعد الفوز بمباراة العين في كأس السوبر.

في حين يبحث النصر عن «السعادة» عندما يستضيف الوحدة اليوم على استاد آل مكتوم، وهي المباراة التي يحاول فيها «العميد» إثبات صحوته في الدوري، رغم الخسارة الماضية من الوصل، وذلك بعد توقف جيد لمدرب النصر توميتش، وإعادة ترتيب الصفوف بعد عقد ثماني صفقات جديدة، وتأقلم اللاعبين مع خطة وتوجه المدرب.

وفي المنطقة الغربية يستضيف الظفرة فريق الوصل الساعة 05:30 عصراً، في لقاء ستكون فيه الأنظار موجهة نحو المنطقة الفنية لأصحاب الأرض، وتحديداً المغربي بدرالدين الإدريسي، الذي أسندت إليه مهمة تدريب الظفرة مجدداً، وذلك لإنقاذه من دوامة الهبوط، بعد اعتذار المدرب الصربي آلكسندر فيلسوفينتش.