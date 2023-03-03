شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
ترتيب الزمالك وبيراميدز فى جدول الدورى
ويأتي الزمالك فى المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 17 هدف، ويسعى كلا الفريقين لخطف الثلاث نقاط فى مبارتهما المقبلة للاقتراب من صدارة الدولي التي يحتلها الأهلي.
الزمالك يتفوق على بيراميدز في القيمة التسويقية
تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 18.43 مليون يورو.
15 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز
15 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز حقق الفريق الأبيض 10 انتصارات مقابل فوزين لبيراميدز، بينما انتهت 3 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 25 هدفا فى شباك بيراميدز وتلقت شباكه 11 هدفا.
3 ظواهر غريبة فى مواجهات الزمالك وبيراميدز
تم احتساب 5 ركلات جزاء في مواجهات الزمالك وبيراميدز، سجلت 2 بنجاح فقط لصالح الأبيض، وأهدرت 3 بواقع (2 لبيراميدز – 1 للزمالك)، فشل بيراميدز فى الخروج بشباك نظيفة فى أى مباراة ضد الزمالك اختفت نتيجة التعادل السلبى فى مواجهات الزمالك وبيراميدز.
رمضان صبحى لا يعرف طريق شباك الزمالك
لعب رمضان صبحى 15 مباراة ضد الزمالك بقميص الاهلى وبيراميدز ولم يسجل أي هدف واكتفى بتسجيل ركلة ترجيح في مباراة الفريقين الأخيرة بكأس مصر.
أول مباراة لعبها رمضان صبحى ضد الزمالك كانت مع الاهلى في 2014 وفاز 1-0.
آخر مباراة لعبها رمضان صبحى ضد الزمالك كانت مع بيراميدز في 16 يناير 2023 وفاز بركلات الترجيح 4-3 بكأس مصر.