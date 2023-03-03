شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك وبيراميدز على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى، وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى..

ترتيب الزمالك وبيراميدز فى جدول الدورى

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز 2022 / 2023 برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

ويأتي الزمالك فى المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 17 هدف، ويسعى كلا الفريقين لخطف الثلاث نقاط فى مبارتهما المقبلة للاقتراب من صدارة الدولي التي يحتلها الأهلي.

الزمالك يتفوق على بيراميدز في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 18.43 مليون يورو.

15 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز

15 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز حقق الفريق الأبيض 10 انتصارات مقابل فوزين لبيراميدز، بينما انتهت 3 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 25 هدفا فى شباك بيراميدز وتلقت شباكه 11 هدفا.

تم احتساب 5 ركلات جزاء في مواجهات الزمالك وبيراميدز، سجلت 2 بنجاح فقط لصالح الأبيض، وأهدرت 3 بواقع (2 لبيراميدز – 1 للزمالك)، فشل بيراميدز فى الخروج بشباك نظيفة فى أى مباراة ضد الزمالك اختفت نتيجة التعادل السلبى فى مواجهات الزمالك وبيراميدز. رمضان صبحى لا يعرف طريق شباك الزمالك يغيب رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، بسبب الإصابة بتورم في القدم. رمضان صبحى لا يعرف طريق شباك الزمالك

3 ظواهر غريبة فى مواجهات الزمالك وبيراميدز

لعب رمضان صبحى 15 مباراة ضد الزمالك بقميص الاهلى وبيراميدز ولم يسجل أي هدف واكتفى بتسجيل ركلة ترجيح في مباراة الفريقين الأخيرة بكأس مصر.

أول مباراة لعبها رمضان صبحى ضد الزمالك كانت مع الاهلى في 2014 وفاز 1-0.

آخر مباراة لعبها رمضان صبحى ضد الزمالك كانت مع بيراميدز في 16 يناير 2023 وفاز بركلات الترجيح 4-3 بكأس مصر.