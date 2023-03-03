شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تصعد إلى ربع نهائى بطولة مونتيرى للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطنى للتنس فى التأهل إلى ربع نهائى بطولة مونتيرى المفتوحة فئة 250 نقطة، بعد الفوز على الصينية شينيو وانج بنتيجة (2-1).

وكانت المجموعة الأولى قد انتهت بتقدم شينيو وانج (3–6)، قبل أن تفوز ميار بالثانية والثالثة (7-6 و6-4)، في مباراة ماراثونية استمرت لساعتين ونصف.

وصعدت ميار شريف إلى ربع النهائي لمواجهة الفائزة من المباراة التي ستجمع بين الفرنسية كارولين جارسيا والإسبانية نوريا باريزاس دياز.

وكانت نجمة المنتخب المصري قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على الكولومبية كاميلا أوسوريو بنتيجة (2-0) بعد انسحاب الأخيرة.