شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يبدأ اليوم استعداداته لمباراة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود، اليوم الجمعة، فريق المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقى غريب، إلى استئناف تدريباته، وذلك بعد انتهاء الراحة القصيرة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الهزيمة أمام فاركو بهدفين مقابل هدف فى الجولة 20 من الدورى.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادى الأهلى يوم الثلاثاء المقبل فى مباراة الجولة 17 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 19 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادلوا في مثلها وخسروا 3 لقاءات فقط، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

وتعتبر هزيمة المقاولون العرب أمام فاركو، هي الهزيمة الأولى لذئاب الجبل في عام 2023، حيث لم يتعرض المقاولون للخسارة منذ بداية العام الجاري، بينما كان فريق المقاولون قد خسر أمام بيراميدز بهدفين نظيفين في 7 ديسمبر الماضي، ثم أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في 30 ديسمبر الماضي أيضاً.

ويستهدف فريق المقاولون العرب التواجد في المربع الذهبي بالدوري خلال الموسم الجاري للعودة إلى المشاركة في البطولات القارية والعربية.