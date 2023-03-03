شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الزمالك يواجه بيراميدز فى مباراة قوية بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين لرغبة كل منهما فى الظفر بالثلاث نقاط لمواصلة التقدم فى جدول ترتيب الدورى المصري.

ودرس فيريرا المدير الفنى للزمالك على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود نقاط القوة والضعف فى فريق بيراميدز من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات فى صفوف الفريق السماوى لانتزاع الثلاث نقاط والتقدم فى جدول ترتيب الدورى المصرى.

وشدد فيريرا على لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق السماوى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف بيراميدز محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم، أو الوقوع فى الأخطاء الدفاعية التى من الممكن أن تتسبب فى استقبالهم الأهداف وبالتالى تصعب عليهم اللقاء.

كما حذر فيريرا مدافعى الفريق الأبيض من الوقوع فى الأخطاء مطالبهم بالتركيز وتفادى الأخطاء فى ظل امتلاك بيراميدز مجموعة من اللاعبين الكبار على مدار الخطوط الثلاثية، كما طلب البورفيسور من لاعبى الوسط بالمساندة لخط الهجوم لمواجهة التكتل الدفاعى المتوقع من المنافس.

ووعد لاعبو الزمالك مديرهم الفنى البرتغالى فيريرا ببذل أقصى جهد فى مباراة بيراميدز من أجل الفوز واقتناص نقاط المباراة خصوصاً أن المباراة تعد صعبة للغاية فى ظل رغبة الفريق السماوى فى الفوز لا سيما أنه ينافس على لقب الدورى المصرى، ويحتل وصافة جدول الترتيب.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حمزة المثلوثى، محمد عبد الغنى، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافى،خط الوسط: سيف جعفر، محمود دونجا، أحمد بلحاج،خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، سيف الجزيرى، شيكابالا.

فى سياق مختلف، ركز البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق بيراميدز، على معالجة الأخطاء التى وقع فيها لاعبو فريقه خلال مواجهة إسكو كارا التوجولى، خاصة فى شوط اللقاء الثانى والذى تراجع فيه المستوى بشكل ملحوظ وادى لتمثيل خطورة من قبل الفريق الضيف الذى كاد يسجل هدف التعادل فى أكثر من فرصة.

ويأمل باتشيكو فى مواصلة سلسلة الا هزيمة، ويحقق انتصارًا جديدًا على أبناء ميت عقبة، لمواصلة المنافسة على لقب الدورى وابعاد الزمالك أكثر عن المنافسة، حيث يعتبر الخواجة الفوز على الزمالك بمثابة 6 نقاط.

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: أحمد الشناوى،خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، محمد حمدى، خط الوسط: وليد الكرتى، بلاتى توريه، عبد الله السعيد، خط الهجوم: رمضان صبحى، فخرى لاكاى، مصطفى فتحي.

ويحتل الزمالك فى الوقت الحالى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 38 نقطة.