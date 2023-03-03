شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلى أمام القطن الكاميرونى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق الأحمر في مباراة الغد ضد القطن الكاميرونى في اللقاء المؤجل من الجولة الاولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عن التشكيل الذي خاض به مباراته الأخيرة الداخلية في الدوري المصري والتي تعادل فيها بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يعود التونسى على معلول لقيادة الجبهة اليسرى للمارد الأحمر بدلا من محمد أشرف الذى شارك في مباراة الداخلية ويعود محمد عبد المنعم لقيادة خط الدفاع بدلا من رامى ربيعة ويعود اليو ديانج للظهور في وسط الملعب بعد مشاركته في شوط واحد من مباراة الداخلية.

ويتشاور كولر مع معاونيه لاختيار الطريقة المثالية التي سيلعب بها أمام بطل الكاميرون، بما يتناسب مع أسلوب لعب المنافس وطريقة لعبه، والتي ستمكنه من تحقيق أهدافه التي سيدخل بها المباراة من أجل تحقيق الفوز والعودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

يتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات فيما يأتي الاهلى ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.